15 yıl rüyasında gördü, baba yadigârını sonunda buldu

Toros'n üretim yılları ne zaman?

LPG ile yaygın şekilde kullanılan Renault Toros, Elbette yalıtım olarakta hiçbir özelliğe sahip değil. 1989-1994 yılı arası 1.4 motor 1994-1998 arası bin modelden 350 tanesi 1.6 olarak özel üretilmiştir. 1989 yılında üretilmeye başlanan Toros, 2000 yılında Euro emisyon normlarına uymadığı için üretimini durdurmuştu