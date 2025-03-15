15 yıl rüyasında gördü, baba yadigârını sonunda buldu
Hatay'da yaşayan Emre Örer, babasının maddi imkansızlıklardan dolayı sattığı aracın rüyalarına girmesi üzerine babasının Toros'unu 15 sene sonra yeniden bularak satın aldı. Aracı satın almak için uzun uğraşlar veren ve aracı satın almasıyla rüyalarının son bulduğunu ifade eden Örer, baba yadigarı Toros'unu evladına bırakmayı planlıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
Toros'n üretim yılları ne zaman?
LPG ile yaygın şekilde kullanılan Renault Toros, Elbette yalıtım olarakta hiçbir özelliğe sahip değil. 1989-1994 yılı arası 1.4 motor 1994-1998 arası bin modelden 350 tanesi 1.6 olarak özel üretilmiştir. 1989 yılında üretilmeye başlanan Toros, 2000 yılında Euro emisyon normlarına uymadığı için üretimini durdurmuştu