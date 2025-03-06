50 bin liralık motora çakar taktı, 279 bin lira ceza yedi

Konya’da trafik ekipleri, bir cadde üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında ekipler, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu. Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde, ön far iç kısımda çakar sistemi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 'çakarlı lamba kullanmak', 'kask takmamak', 'ayna kullanmamak' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ekiplerce toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün el konulurken, motosiklet 30 gün süre ile trafikten menedildi.