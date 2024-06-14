Bakan Yerlikaya duyurdu: Çakarlı Survivor yarışmacılarına ceza kesildi!

14 Haziran 2024 22:04 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 22:12

Ali Yerlikaya isim vermeden gündüz kuşağına yüklendi: O tür yayınları ben kabul etmiyorum

Ali Yerlikaya isim vermeden gündüz kuşağına yüklendi: O tür yayınları ben kabul etmiyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Survivor yarışması finaline giden üç yarışmacının araç içerisinde yetkisiz oldukları halde çakar kullanmaları üzerine araca ceza kesildiğini duyurdu. Sosyal medya açıklamasında şunları belirtti:

"Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda; Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır.

Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."