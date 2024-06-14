Ali Yerlikaya isim vermeden gündüz kuşağına yüklendi: O tür yayınları ben kabul etmiyorum

14 Haziran 2024 19:58 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:11

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yerlikaya, gündüz kuşağında yer alan kriminal yayınları eleştirdi. Etik değerlerden sapmalar olduğunu ifade eden Yerlikaya, benzer programların 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, suçların aydınlatılmasının ve adaletin sağlanmasının ilgili devlet kurumlarının görevi olduğunu vurgularken, televizyon programlarında bu tür konuların işlenmesini etik bulmadığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması" dedi.

'KIYMA MAKİNESİ CİNAYETİ' İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz hafta herkesi şok eden bir olay yaşanmıştı. Bir ailenin evde bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiği ve lavabodan akıttığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu.