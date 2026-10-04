Keban Baraj Gölü'nde olta takıldı, dev balık çıktı: 30 kiloluk turna kamerada

Elazığ’da Keban Baraj Gölü'nde balık avına çıkan amatör balıkçılar Muhammed Öğüt ve Tamer Yurttaş, büyük bir sürprizle karşılaştı. Balıkçıların oltasına dev bir turna balığı takılırken, Öğüt ve Yurttaş balığı teknelerine çıkarabilmek için uzun uğraşlar sergiledi. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, dev turnanın tekneye alınması amatör balıkçıların kamerasına yansıdı.

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