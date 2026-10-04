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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:29

Adana ve Osmaniye'deki depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik uyarı: Enerji birikimi var, deprem fırtınası sürebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen art arda depremleri değerlendirdi. Sözbilir, Savrun ve Saimbeyli faylarında enerji birikimi olduğuna dikkat çekerek deprem fırtınası uyarısında bulundu.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Adana ve Osmaniye'deki depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik uyarı: Enerji birikimi var, deprem fırtınası sürebilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:29

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana ve Osmaniye'deki depremlere ilişkin, "Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir." ifadelerini kullandı.

Adana ve Osmaniye'deki depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik uyarı: Enerji birikimi var, deprem fırtınası sürebilir

"SAİMBEYLİ VE SAVRUN FAYLARINDA ENERJİ BİRİKİMİ VAR"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında, 24 dakika içinde orta büyüklükte 3 deprem yaşandığını belirtti.

Bu depremlerin Savrun ve Saimbeyli faylarının arasında olduğuna dikkati çeken Sözbilir, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 Ekinözü depreminden sonra Göksun güneyinden Kozan-Kadirli'ye doğru 5 büyüklüğüne varan yüzlerce deprem oldu. Gerek Saimbeyli Fayı ve gerekse de Savrun Fayı, 6 Şubat depremlerinden sonra enerji birikiminin olduğu faylar olarak değerlendiriliyor. Bu aşamada birbirine yakın büyüklükteki depremler, deprem fırtınası şeklinde aktivitesini devam ettirebilir. Halkın panik yapmaması ve yetkili makamların direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli."

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