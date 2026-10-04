Adana ve Osmaniye'deki depremler sırasında dağdan kopan kayalar paniğe neden oldu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan sarsıntılar bölgede büyük korkuya neden olurken, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi'ndeki hakim bir tepeden dev kaya kütlelerinin koparak yuvarlanması vatandaşları korkuttu. Toz bulutunun kapladığı ve mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen kaya düşmesi olayında şans eseri can kaybı yaşanmadı.