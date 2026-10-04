Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 16:03

Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil

Adana’da gerçekleşen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada sarsıntıların herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtirken, Tgrt Haber ekranlarına konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş da halkın içini ferahlatan açıklamalarda bulundu. Uzman isim büyük bir depremin söz konusu olmadığını aktardı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 16:03

Adana ve Osmaniye’de art arda gerçekleşen depremler halkı paniğe sürükledi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı depremlerde sarsıntılar nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar kendini sokağa atarken, Tgrt Haber’e konuk olan Prof. Dr. Osman Bektaş, halkın panik yapmasına gerek olmadığını ve büyük bir depremin beklenmediğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki fayın zayıf yapısı nedeniyle büyük bir deprem enerjisi biriktiremediğini belirterek halkın panik yapmasına gerek olmadığını açıkladı.
Depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Prof. Dr. Osman Bektaş, Savrun fay zonunun zayıf bir fay olduğunu ve enerjiyi büyük bir deprem oluşturamadan 4-5 büyüklüğündeki depremlerle boşalttığını ifade etti.
Bektaş, yaşanan depremlerin artçı değil bağımsız sarsıntılar olduğunu ve arkasından 7 büyüklüğünde bir deprem gelme olasılığının zayıf olduğunu belirtti.
Depremlerin 2023 yılında yaşanan büyük Maraş depremlerinin bir uzantısı ve gerilmelerinin batıyı tetiklemesi sonucu oluştuğu aktarıldı.
Panik yapacak bir durum olmadığını söyleyen Bektaş, hasarlı binaların riskli olabileceğini belirterek tedbirin ve ihtiyatın elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

 

Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil

“ADANALILARIN PANİK YAPMASINA GEREK YOK”

Adana ve Osmaniye’de gerçekleşen depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş, sözlerine “Adanalıların panik yapmasına gerek yok.” diyerek başladı. Bu tür depremleri biz 2023 yılından yani büyük Maraş deprem çiftinden beri yaşadığımızın altını çizen uzman isim, “Bu ne anlama geliyor? 3 yıldan beri bu tür orta büyüklükteki depremlerin savrun fay zonu üzerinde görülmesi bu fayın şu özelliğini gösteriyor bize. Bu fay zonu zayıf bir fay zonu büyük bir deprem enerjisi biriktiremeden aynı bölgede 4-5 büyüklüğündeki biriktirdiği enerjiyi bırakıyor. Yani zayıf faylar.” İfadelerini kullandı.

Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil

"KESİN BİR ŞEKİLDE BÜYÜK BİR DEPREM GELİYOR DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Beş büyüklüğündeki bir depremin zaten çevrede bir olumsuzluk yapmadığının altını çizen Bektaş. “Dolayısıyla ben büyük bir depremin habercisi olarak bunları yorumlayamam. Kesin bir şekilde büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil. Yani arkadan yedi büyüklüğüne bir deprem gelecek olasılığı daha zayıf, daha güçlü olan bir şey. Bu fayın özelliği gereği 4-5 büyüklüğünde deprem biriktirerek boşaltıyor. Bu da Adanaların için bir şanstır. Bir rahatlatma olasılığıdır. Dolayısıyla şu anda panik yapacak bir durum yoktur.” Dedi.  

Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil

“ARTÇI BİR SARSTINTI DEĞİL”

Prof. Dr. Bektaş, yaşanan depremlerin artçı bir sarsıntı olmadığına dikkat çekti ve “Artçı değil tam tersine deprem büyüyor. Yani 4.8, 4.9, 5.2 derseniz bağımsızdır. Yani 2023'te olan büyük depremlerin bu fay üzerindeki etkileri demek daha doğru olabilir.

Ama tekrar ediyorum bu fay zonu ne Çardak fayı gibi ne de Doğu Anadolu fayı gibi davranmıyor. Bunlar Çardak fayı ve Doğu Anadolu fayı aniden 7.8'lik ve 7.5'lik depremler üretti aniden. Oysa bu fay bize 3 yıldan beri böyle bu tür orta büyüklükteki depremler üretiyor işte bizi rahatlatan konu bu. Yani fay böyle yedilik, yediden büyük bir deprem üretecek şekilde enerjiyi biriktiremiyor, zayıf bir fay ve bunu rahatlıkla bırakabiliyor. Bu da bizi sevindiriyor, ümitlendiriyor.

Dolayısıyla şu anda Adana için korkacak bir durum yok ama tedbiri elden de bırakmamak lazım. Özellikle eğer zarar görmüş binalar varsa, elbette ki bu binalar risklidir. Ve bu tür 4-5 büyüklüğünde hatta 6 büyüklükteki bir depremlerin normal deprem nizamnamesine göre yapılmış Adana yapı stoğunda da zarar oluşturacağını düşünemiyorum.

Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil

FARKLI NOKTALARI TABİİ TETİKLER Mİ?

Adana ve Osmaniye’de gerçekleşen depremlerin farklı noktaları da tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin konuşan Bektaş, “Maraş bloğunun doğusu ve kuzeyinde olan büyük depremler şu anda batıyı tetikledi. Yani Savrun fayı ve Adana'nın güneyi ve Adana'nın batısı ve kuzeyindeki olan faylar, Kayseri'ye kadar olan faylar bu gerilmelerle yüklenmiştir. Ama hangi fayın ne zaman hareket edeceği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil.

Şöyle özetleyelim, 2023 yılında olan iki büyük deprem bölgenin depremselliğini arttırdı. O faylardaki bazı faylarda gerilmeleri arttırdı. Bazı fayları da rahatlattı. İşte bugün olan depremler o 2023 yılın bir uzantısıdır da demek mümkün. Bu şu anda kırılan Maraş bloğunun batı kısmı. Daha önce kuzeyi kırıldı. Doğusu kırıldı. Şu anda kırılmaya zorlanan kısım batı bloğun batı kısmı. Bu da enerjiyi doğudaki gibi ve kuzeydeki gibi aniden değil, yavaş yavaş bırakıyor. İşte buna biz klip diyoruz, sürüklenme diyoruz, zayıf fay diyoruz. O yüzden Adanalıların şu anda korkmasına gerek yok diyoruz. Panik yapmasına gerek yok ama ihtiyatı da elden bırakmamamız lazım.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana ve Osmaniye deprem ile sallandı! Uzman isimden rahatlatan açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana deprem bölgesi mi, kaçıncı derece riskli? Adana'da fay hattı var mı, hangi ilçeler riskli?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.