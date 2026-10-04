Adana ve Osmaniye depremlerinin ardından önemli açıklama: Büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil

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İstanbul
Adana ve Osmaniye’de art arda gerçekleşen depremler halkı paniğe sürükledi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı depremlerde sarsıntılar nedeniyle korku yaşayan vatandaşlar kendini sokağa atarken, Tgrt Haber’e konuk olan Prof. Dr. Osman Bektaş, halkın panik yapmasına gerek olmadığını ve büyük bir depremin beklenmediğini belirtti.
Adana ve Osmaniye’de gerçekleşen depremlerle ilgili konuşan Prof. Dr. Osman Bektaş, sözlerine “Adanalıların panik yapmasına gerek yok.” diyerek başladı. Bu tür depremleri biz 2023 yılından yani büyük Maraş deprem çiftinden beri yaşadığımızın altını çizen uzman isim, “Bu ne anlama geliyor? 3 yıldan beri bu tür orta büyüklükteki depremlerin savrun fay zonu üzerinde görülmesi bu fayın şu özelliğini gösteriyor bize. Bu fay zonu zayıf bir fay zonu büyük bir deprem enerjisi biriktiremeden aynı bölgede 4-5 büyüklüğündeki biriktirdiği enerjiyi bırakıyor. Yani zayıf faylar.” İfadelerini kullandı.
Beş büyüklüğündeki bir depremin zaten çevrede bir olumsuzluk yapmadığının altını çizen Bektaş. “Dolayısıyla ben büyük bir depremin habercisi olarak bunları yorumlayamam. Kesin bir şekilde büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil. Yani arkadan yedi büyüklüğüne bir deprem gelecek olasılığı daha zayıf, daha güçlü olan bir şey. Bu fayın özelliği gereği 4-5 büyüklüğünde deprem biriktirerek boşaltıyor. Bu da Adanaların için bir şanstır. Bir rahatlatma olasılığıdır. Dolayısıyla şu anda panik yapacak bir durum yoktur.” Dedi.
Prof. Dr. Bektaş, yaşanan depremlerin artçı bir sarsıntı olmadığına dikkat çekti ve “Artçı değil tam tersine deprem büyüyor. Yani 4.8, 4.9, 5.2 derseniz bağımsızdır. Yani 2023'te olan büyük depremlerin bu fay üzerindeki etkileri demek daha doğru olabilir.
Ama tekrar ediyorum bu fay zonu ne Çardak fayı gibi ne de Doğu Anadolu fayı gibi davranmıyor. Bunlar Çardak fayı ve Doğu Anadolu fayı aniden 7.8'lik ve 7.5'lik depremler üretti aniden. Oysa bu fay bize 3 yıldan beri böyle bu tür orta büyüklükteki depremler üretiyor işte bizi rahatlatan konu bu. Yani fay böyle yedilik, yediden büyük bir deprem üretecek şekilde enerjiyi biriktiremiyor, zayıf bir fay ve bunu rahatlıkla bırakabiliyor. Bu da bizi sevindiriyor, ümitlendiriyor.
Dolayısıyla şu anda Adana için korkacak bir durum yok ama tedbiri elden de bırakmamak lazım. Özellikle eğer zarar görmüş binalar varsa, elbette ki bu binalar risklidir. Ve bu tür 4-5 büyüklüğünde hatta 6 büyüklükteki bir depremlerin normal deprem nizamnamesine göre yapılmış Adana yapı stoğunda da zarar oluşturacağını düşünemiyorum.
Adana ve Osmaniye’de gerçekleşen depremlerin farklı noktaları da tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin konuşan Bektaş, “Maraş bloğunun doğusu ve kuzeyinde olan büyük depremler şu anda batıyı tetikledi. Yani Savrun fayı ve Adana'nın güneyi ve Adana'nın batısı ve kuzeyindeki olan faylar, Kayseri'ye kadar olan faylar bu gerilmelerle yüklenmiştir. Ama hangi fayın ne zaman hareket edeceği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil.
Şöyle özetleyelim, 2023 yılında olan iki büyük deprem bölgenin depremselliğini arttırdı. O faylardaki bazı faylarda gerilmeleri arttırdı. Bazı fayları da rahatlattı. İşte bugün olan depremler o 2023 yılın bir uzantısıdır da demek mümkün. Bu şu anda kırılan Maraş bloğunun batı kısmı. Daha önce kuzeyi kırıldı. Doğusu kırıldı. Şu anda kırılmaya zorlanan kısım batı bloğun batı kısmı. Bu da enerjiyi doğudaki gibi ve kuzeydeki gibi aniden değil, yavaş yavaş bırakıyor. İşte buna biz klip diyoruz, sürüklenme diyoruz, zayıf fay diyoruz. O yüzden Adanalıların şu anda korkmasına gerek yok diyoruz. Panik yapmasına gerek yok ama ihtiyatı da elden bırakmamamız lazım.