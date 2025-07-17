Alkollü sürücü dehşet saçtı! İşte kameraya yansıyan feci kaza

Hatay’ın Arsuz ilçesi bağlı olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde feci kaza yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı. Otomobilin içerisindeki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALILARI DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.