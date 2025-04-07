BUDO'da dehşet anları! Yolcular çığlık çığlığa kaldı

Eminönü-Mudanya seferini gerçekleştiren Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait Yıldırım Beyazıt isimli deniz otobüsünde dün akşam saat 19.50 sularında Mudanya'ya döndüğü sırada motorlarından biri arızalanınca gemi tek motoru ile ilerlemek zorunda kaldı. Tek motora binen yük sebebiyle yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı yangın meydana geldi. Yangına gemi personeli tarafından müdahale edilerek, kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava şartlarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırıldı. Geminin bağlanmasının ardından yolcular tahliye edildi.