'Ceza yerim' diye ambulansa yol vermedi! Bilgisiz taksicinin inadı pes dedirtti
İstanbul'da bir taksi şoförü, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.
Ambulans şoförünün aracında hasta olduğunu anons etmesine rağmen beklemeyi sürdüren taksi sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti. Taksicinin kırmızı ışıkta ceza yeme korkusuyla sergilediği bu tavır sosyal medyada büyük tepki gördü. Ancak kurallara göre ambulansa yol vermek için kırmızı ışıktan geçen sürücüler ceza yemiyor. Tam aksine ambulansa yol vermemek kusur sayılıyor ve ceza uygulanıyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
AMBULANSA YOL VERMEK İÇİN KIRMIZIDA GEÇİLİR Mİ?
Sürücülerin çoğu özellikle kırmızı ışıklarda "EDS’ye yakalanırım, ceza yerim" korkusuyla ambulanslara yol vermek istemiyor. Ancak bu korkusu yersiz. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) bulunan trafik ışıklı kavşakta, sürücüler sirenleri açık bir ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçmesi durumunda, görevli personel tarafından görüntü izleniyor ve herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor. Aksine sirenleri öten ambulansa kırmızı ışıkta yol vermemenin cezası var. Çok sık rastlanmasa da herhangi ceza geldiği durumlarda ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne mail ya da dilekçe ile cezaya itiraz edilebiliyor.