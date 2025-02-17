'Ceza yerim' diye ambulansa yol vermedi! Bilgisiz taksicinin inadı pes dedirtti

AMBULANSA YOL VERMEK İÇİN KIRMIZIDA GEÇİLİR Mİ?

Sürücülerin çoğu özellikle kırmızı ışıklarda "EDS’ye yakalanırım, ceza yerim" korkusuyla ambulanslara yol vermek istemiyor. Ancak bu korkusu yersiz. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) bulunan trafik ışıklı kavşakta, sürücüler sirenleri açık bir ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçmesi durumunda, görevli personel tarafından görüntü izleniyor ve herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor. Aksine sirenleri öten ambulansa kırmızı ışıkta yol vermemenin cezası var. Çok sık rastlanmasa da herhangi ceza geldiği durumlarda ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne mail ya da dilekçe ile cezaya itiraz edilebiliyor.