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Çocuk parkı yanında skandal olay! Kimyasal madde döküldü iddiası

İstanbul'da Pendik Sanayi Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında meydana gelen olayda; parkın hemen yanında bulunan rögar kapağını açan kimliği belirsiz kişiler, el arabasıyla taşıdıkları bidonlardaki kimyasal maddeyi kanalizasyona boşalttı.

BİR SAAT BOYUNCA AYNI İŞLEMİ DEFALARCA YAPTILAR

Yaklaşık bir saat boyunca belirli aralıklarla gelip aynı işlemi tekrarlayan şahısların, rögar kapağını açık bırakmaları dikkat çekti. İşlerini bitirdikten sonra kapağı kapatarak olay yerinden uzaklaşan şahıslar, güvenlik kamerasına yakalandı.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mahalle sakinlerinden Ergün Çolak, "Burası çocuklarımızın oyun alanı. Dökülen maddenin ne olduğu tespit edilmeli. Tehlikeli bir kimyasal mı kullanıyorlar, araştırılması gerekiyor. Üstelik kapağı açık bırakıp gitmeleri büyük bir sorumsuzluk. Çocuklar düşebilir, Allah korusun. Sorumluların bulunmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

KİMYASAL ATIKLARIN ZARARLARI NELERDİR?
Kimyasal atıklar suyu, toprağı ve havayı kirleterek ekosistemi bozar, tarımı olumsuz etkiler ve canlıları zehirleyebilir. İnsan sağlığına zararları arasında solunum hastalıkları, cilt tahrişi, kanser riski, sinir sistemi bozuklukları ve üreme sorunları yer alır. Ayrıca, temizleme maliyetleri, sağlık harcamaları ve tarımsal kayıplarla ekonomik zararlara da yol açar. Bu nedenle, kimyasal atıkların bilinçli şekilde bertaraf edilmesi büyük önem taşır.
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