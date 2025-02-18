Çocuk parkı yanında skandal olay! Kimyasal madde döküldü iddiası

KİMYASAL ATIKLARIN ZARARLARI NELERDİR?

Kimyasal atıklar suyu, toprağı ve havayı kirleterek ekosistemi bozar, tarımı olumsuz etkiler ve canlıları zehirleyebilir. İnsan sağlığına zararları arasında solunum hastalıkları, cilt tahrişi, kanser riski, sinir sistemi bozuklukları ve üreme sorunları yer alır. Ayrıca, temizleme maliyetleri, sağlık harcamaları ve tarımsal kayıplarla ekonomik zararlara da yol açar. Bu nedenle, kimyasal atıkların bilinçli şekilde bertaraf edilmesi büyük önem taşır.