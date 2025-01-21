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İspanya'da limanda şiddetli patlama! Kimyasal alarmı verildi

21-01-2025 17:41 | Güncelleme: 21-01-2025 17:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Onur Kaya

İspanya'nın Barselona şehrindeki limanda Tipsa şirketine ait tesiste bakım çalışmaları sırasında şiddetli bir patlama oldu. Asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu çıkan yangının ardından kimyasal riske karşı acil durum planı devreye sokuldu. Liman yetkilileri, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlamanın olduğu bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

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