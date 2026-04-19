Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torununun İngilizce sunumu beğeni topladı

Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen üst düzey iklim zirvesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan’ın İngilizce sunumu damga vurdu. COP31 Yüksek Düzeyli Şampiyonu Gençlik Çalışmaları Danışmanı ve Genç Diplomasi Derneği Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla kürsüye çıkan Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede gençliğin rolünü vurguladı.



Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı; Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi gibi önemli isimleri bir araya getirdi. Küresel iklim müzakerelerinin ve COP31 sürecinin öncelikli başlıklarının ele alındığı toplantıda, gençlerin sürece dahil edilmesi ana gündem maddesiydi.

