Dede-torun Diplomasi Forumu'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesi altında Genç Diplomasi Derneği'nin tarafından düzenlenen 'Bosphorus Diplomasi Forumu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Bilal Erdoğan’ın oğlu olan Ömer Tayyip'in konuşma yaptığı forumda dede-torun birlikte fotoğraf çekildi.

28.09.2025
28.09.2025
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının katkılarıyla Genç Diplomasi Derneği tarafından "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nun üçüncü gününde son buldu. Forumun kapanış törenine katılan etkinlikte konuşma yaptı. Forumda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da konuşmacı olarak görev aldı.

Dede-torun Diplomasi Forumu'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

KONUŞMASIYLA FORUMA DAMGA VURDU

Forumda konuşmacı olarak görevli olan Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, gençlerin diplomaside aktif rol üstlenmede kararlı olduğunu vurguladı.

Dede-torun Diplomasi Forumu'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Düzenledikleri forumla gençler için diplomasinin ne anlama geldiğini anlatmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Dünyanın pek çok bölgesinde süregelen krizler, uluslararası sistemin içine düştüğü açmazı açıkça gözler önüne sermektedir. Diplomasi, yalnızca güç sahibi birkaç aktörün tekelinde değil, herkesin hakkı ve ortak mirasıdır. Bosphorus Diplomasi Forumu, işte bu anlayışla hayata geçirilmiş özgün bir platformdur." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağına yürekten inanıyorum." şeklindeki sözlerini aktardı.

Dede-torun Diplomasi Forumu'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Bu sözlere layık ve millete umut olmak isteyen gençler olduklarına dikkati çeken Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değindi.

Erdoğan, foruma katılan gençlerin harçlıklarını bir araya getirerek Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışladıklarını, bu dayanışmanın diplomasinin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını, bunun vicdan, merhamet ve eylemle anlam kazandığını ortaya koyduğunu kaydetti.

