Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yapıyor:

Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan her bir gencimiz bizim için değerlidir. Umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır. Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır.

"KÜRESEL REKABETİN DOZU ARTIYOR"

Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu artıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır.

