TGRT Haber
Canlı Yayın
Gündem
Editor
 Serhat Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ayrıca turizmde 6 aylık gelir rekoru ve 2025'te 64 milyar dolar hedefini de paylaştı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Haber Merkezi
|
27.09.2025
|
27.09.2025
saat ikonu 13:37

Cumhurbaşkanı , sektörünün Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ’nin turizmde bu yılın ilk 6 ayında tüm zamanların 6 aylık rekorunu kırdığını duyurdu. Erdoğan, 2025 sonunda turizm gelirinin 64 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız."

https://x.com/RTErdogan/status/1971877475476296013

