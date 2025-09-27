Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektörünün Dünya Turizm Günü'nü tebrik etti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin turizmde bu yılın ilk 6 ayında tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdığını duyurdu. Erdoğan, 2025 sonunda turizm gelirinin 64 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini de vurguladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız."

https://x.com/RTErdogan/status/1971877475476296013