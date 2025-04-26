Deprem okey masasını dağıttı! Gençlerin panik anları kamerada

İstanbul’da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 20.33’te kaydedilen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Esenyurt’ta da hissedildi. Bir kafede okey oynayan genç kadınlar, sarsıntının başlamasıyla panik içinde dışarı kaçtı. O anlar kafedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremi hisseden vatandaşların da panik halinde mekanı terk ettiği görülüyor.