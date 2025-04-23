Depremde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deprem sırasında, paniğe kapılarak balkondan atlayan iki kişi ve kaçmaya çalışırken yolda düşüp yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.



Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan ve 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Veliköy Mahallesi'nde de hissedildi. Sarsıntı sırasında paniğe kapılan iki kişi evlerinin balkonundan atlayarak, bir kişi ise kaçmaya çalışırken yolda düşerek yaralandı.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.