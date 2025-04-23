Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Deprem öncesi ve sonrası hayat kurtaran uygulamalar! İnternetsiz de çalışıyorlar: Mutlaka indirin

Bugün saat 12.49'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Doğal afet anlarında yaşanan en büyük sorunlardan biri iletişimin kopması. Ancak günümüz teknolojisi, artık bu zorluğu aşmak için önemli çözümler sunuyor. Deprem öncesi hazırlıklı olmayı sağlayan, afet anında iletişimi sürdüren ve sonrasında hayat kurtaran mobil uygulamaların herkesin telefonunda olması gerekiyor. İşte deprem öncesi ve sonrasında hayat kurtaran uygulamalar...İşte deprem anı ve sonrası için telefonunuzda mutlaka yer alması gereken mobil uygulamalar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Deprem öncesi ve sonrası hayat kurtaran uygulamalar! İnternetsiz de çalışıyorlar: Mutlaka indirin
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 14:45

İstanbul’da bugün saat 12.49’da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, sadece İstanbul’da değil, çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar panikle sokaklara dökülürken, gözler bir kez daha afet anlarında iletişimin önemine çevrildi. Depremler ve diğer doğal afetlerde en büyük zorluklardan biri, iletişim altyapısının zarar görmesi ya da aşırı yüklenme nedeniyle devre dışı kalması oluyor.

Hem afet öncesinde güvenliği sağlamak, hem de deprem sırasında iletişimi sürdürebilmek için bazı mobil uygulamalar büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca afet sonrasında hızlı müdahale ve bilgi paylaşımı açısından da bu uygulamalar kritik rol oynuyor. İşte, telefonunuzda mutlaka olması gereken ve olası bir deprem anında hayat kurtarabilecek mobil uygulamalar...

Deprem öncesi ve sonrası hayat kurtaran uygulamalar! İnternetsiz de çalışıyorlar: Mutlaka indirin

HAYAT KURTARAN MOBİL UYGULAMALAR

AFAD Acil

AFAD Acil mobil uygulamasıyla 112 acil çağrı merkezi ile internet üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Acil çağrı durumunu verdikten sonra konumunuzu doğrudan bilgilendiren AFAD Acil Türkiye'deki herkesin telefonunda olması gereken uygulamaların başında geliyor.

AKUT - Güvendeyim

Akut - Güvendeyim uygulaması, deprem gibi doğal afetler sırasında sizlerin bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor ve güvende olduğunuzu bildiriyor. Ayrıca uygulamayı kullanmak için internet bağlantısına ihtiyacınız yok, tek bir tuşa basarak ve konumunuz belirlediğiniz kişiler ile paylaşılıyor.

Bridgefy

Bu uygulamayı kullanmak için Akut-Güvendeyim uygulaması gibi yine aynı şekilde internete ihtiyacınız bulunmuyor. Uygulama, mesajlaşma için Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bu sayede mobil ağ ve Wi-Fi’nin hizmet vermemesi durumunda telefonun Bluetooth özelliğini kullanarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki Bridgefy kullanan arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirsiniz.

112 Acil Yardım Butonu

Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Yardım Butonu uygulaması, sadece doğal afetlerde değil, her türlü acil durumlarda konum bilginizi belirtmenize gerek kalmadan size en kısa sürede ulaşılmasını sağlar.

Deprem öncesi ve sonrası hayat kurtaran uygulamalar! İnternetsiz de çalışıyorlar: Mutlaka indirin

Whistle

Whistle bir düdük uygulamasıdır. Oldukça yüksek sesler çıkaran uygulama sayesinde deprem veya doğal afet esnasında sesinizi duyurmanıza yardımcı olur. Özellikle enkaz altında kalan ve konuşabilecek durumda olmayan kişiler, bu uygulama sayesinde yetkililere seslerini duyurabilir.

Life360

Bu uygulama telefonunuzun GPS özelliğini kullanarak ailenizin ve sevdiklerinizin konumlarına ulaşmanızı sağlar. Uygulamadaki 'acil durum' tuşuyla ihtiyaç anında mesajlaşabilir ve yardım isteyebilirsiniz.

BiP

Bir mesajlaşma uygulaması olan ancak kendi içerisinde birçok eklenti ve uygulamaya sahip olan BiP, acil durumlarda operatör fark etmeksizin önceden seçtiğiniz yakınlarınıza tek tuşla ulaşabilmenizi ve konum bilgisi paylaşabilmenizi sağlar. Bluethooht teknolojisiyle çalışan BİP, Acil Durum Butonu’nda yer alan "Yardım İste" özelliğiyle de ihtiyaç anında arkadaşlarınızla ve yetkililerle iletişime geçmenize yardımcı olur.

Earthquake

Bu uygulama belli bir ücret karşılığında satın aldığınız pro özelliği ile birlikte size yaklaşan bir deprem için önceden uyarı veriyor. Bunun yanı sıra dünyanın dört bir yanından depremleri görmenizi sağlıyor.

LastQuake

Bir milyondan fazla indirilen ve sismologlar tarafından geliştirilen LastQuake, depremleri anında öğrenmenize ve yakınlarınızla kısa mesaj sistemiyle iletişime geçmenize yardımcı oluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki şiddetli depremlerin ardından Naci Görür'den uyarı: Kumburgaz fayı yükleniyor
İstanbul 6.2'lik deprem sonrası havadan böyle görüntülendi
ETİKETLER
#Deprem Haberi
#Büyük Deprem
#İstanbul Depremi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.