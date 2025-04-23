İstanbul 6.2'lik deprem sonrası havadan böyle görüntülendi

İstanbul, bugün peş peşe yaşanan iki deprem ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk olarak Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kısa süre sonra aynı bölgede bu kez 6,2 büyüklüğünde daha şiddetli bir sarsıntı meydana geldi.

Depremler, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken çevre illerde de paniğe neden oldu. Büyük depremin ardından İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki sahil şeridi, dronla havadan görüntülendi.