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 | Murat Makas

Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlere kritik uyarı: Android ve İphone'da güvenlik bilgileri verildi! Hayati uyarı bildirimi nasıl aktif hale getirilir?

İstanbul'da 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar deprem anında şebeke sorunu sebebiyle yakınlarına Telegram, X, Instagram ve WhatsApp gibi hesaplardan ulaşmaya çalıştı. Andorid ve iphone sistemlerine uyarı mesajları geldi. Vatandaşlar deprem uyarı sisteminin nasıl açılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 13:39

İstanbul’da çok şiddetli deprem meydana geldi, sarsıntılar Tekirdağ, Yalova ve Bursa gibi illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem 6.0 olarak ölçüldü. İstanbul’da artçı sarsıntılar sürerken vatandaşların panik anları görüntülendi.

Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlere kritik uyarı: Android ve İphone'da güvenlik bilgileri verildi! Hayati uyarı bildirimi nasıl aktif hale getirilir?

SOSYAL MEDYADAN ERİŞİM SAĞLANDI

Deprem anında yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar şebeke sorunu yaşadı. AFAD ‘’Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.’’ Şeklinde uyarı mesajı yayımlandı.
Deprem anında vatandaşlar özellikle Telegram, X, Instagram ve WhatsApp üzerinden haberleşmeye çalıştı.

Android sistemlerine anında uyarı gelirken bazı iPhone kullanan vatandaşlar deprem uyarısı özelliğini alamadı. IPhone'nin deprem uyarısının Türkiye'de aktif olmadığı belirtiliyor.

Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlere kritik uyarı: Android ve İphone'da güvenlik bilgileri verildi! Hayati uyarı bildirimi nasıl aktif hale getirilir?

ANDROID VE IPHONE'DA UYARI AÇMA

Deprem sonrasında vatandaşlar cep telefonunda uyarı özelliğini aktif etmeye çalışıyor. IPhone'da Ayarlar - Bildirimler bölümünde sayfanın en altında bılunan "Hayati Uyarı Bildirimi" özelliği aktif hale getiriliyor.

Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlere kritik uyarı: Android ve İphone'da güvenlik bilgileri verildi! Hayati uyarı bildirimi nasıl aktif hale getirilir?

Android'de ise şu şekilde:

Telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir. Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın. KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

Android ve Iphone kullanan vatandaşlara sistem çeşitli uyarılar veriyor. İşte o uyarılar:

-Gaz kaçağına dikkat!

-Hasarlı binalardan uzak durun!

-Ayakkabılarınızı giyin!

-Artçı sarsıntılar yaygındır

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