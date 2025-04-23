Depremde yakınlarına ulaşmak isteyenlere kritik uyarı: Android ve İphone'da güvenlik bilgileri verildi! Hayati uyarı bildirimi nasıl aktif hale getirilir?

İstanbul'da 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar deprem anında şebeke sorunu sebebiyle yakınlarına Telegram, X, Instagram ve WhatsApp gibi hesaplardan ulaşmaya çalıştı. Andorid ve iphone sistemlerine uyarı mesajları geldi. Vatandaşlar deprem uyarı sisteminin nasıl açılacağını merak ediyor. İşte detaylar...