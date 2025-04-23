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 | Özge Sönmez

Son dakika | İstanbul'da şiddetli deprem: Kandilli büyüklüğünü açıkladı

Son dakika: Kandili Rasathanesi İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. İkinci sarsıntı büyük hissedildi. İstanbul'da 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede artçılar devam ediyor.

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Son dakika | İstanbul'da şiddetli deprem: Kandilli büyüklüğünü açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 13:14

Kandili Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken sarsıntının derinliği 16.3 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1914973528929030293

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'tan yapılan değerlendirmeye göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre ise depremin derinliği 6.99 kilometre.

Son dakika | İstanbul'da şiddetli deprem: Kandilli büyüklüğünü açıkladı

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ DEPREM

İstanbul'da şiddetli bir daha oldu. Yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6.2 olarak kaydedildi. Şiddetli depremin ardından artçılar devam ediyor. Meydana gelen artçının büyüklüğü 4.4 olarak geçildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1914984920096579774

"TÜM EKİPLER SAHA TARAMALARINA BAŞLADI"

İstanbul'daki şiddetli depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

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