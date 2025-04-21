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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Oynanan oyun aynı, tuzağa düşmüyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A uydusunun hizmete girmesiyle Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete de tepki gösterdi. Türkiye'nin ana muhalefet eliyle tekrar tartışmaların içine çekilmek istendiğini söyleyen Erdoğan, "Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyun aynı. Onların tuzağına düşmüyoruz." dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 16:32

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"En az 15 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A ile birlikte haberleşme uydularının sayısı 6'ya, toplam uydu mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşme hizmetlerini de geniş bir kapsama alanında sunacak. Televizyon yayını yaptığımız uydularımızı artık yedekleyebileceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Oynanan oyun aynı, tuzağa düşmüyoruz

Dışa bağımlı olunmadan üretim son derece önemli. TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz yerli ve milli teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun bir çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmalar ve tecrübelerle uzay teknolojileri alanında pek çok kritik eşiği aştık. TÜRKSAT 6A uydumuzu üretme tecrübesine sahip olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Oynanan oyun aynı, tuzağa düşmüyoruz

23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere sonra da hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Yerli ve milli haberleşme uydumuzla TÜRKSAT'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland ve Endonezya'yı da kapsayacak şekilde daha da genişleyecek. Uydularımızın kapsayacağı nüfus 3.5 milyardan 5 milyara yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Oynanan oyun aynı, tuzağa düşmüyoruz

Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılıyor. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız. Hiç kimsenin şahsi ikbali için bu fırsatı heba etmesine izin veremeyiz. Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Uluslararası sistem Gazze'deki soykırımla birlikte itibarını kaybetti. Batı kurumları eski etkilerini yitirdi. Yapay zeka teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Eski sistem yıkılırken yerine ne konulacağını kimse kestiremiyor. Türkiye'nin ismi her platformda daha fazla zikrediliyor.

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Uzayda dönüm noktası! Türksat 6A göreve başlıyor

Devrim niteliğindeki bu projeyle yerli ve milli bir haberleşme platformuna sahip olduk. Uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşun uzay sanayiine katkı vermesini sağladık. Onlarca mühendis ve personelimizle uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetişmiş olduk. Uluslararası düzeyde rekabet seviyesine eriştik. SpaceX ile ortak çalışmaların yanında fırlatma süreci TÜRKSAT tarafından yönetildi. Uydu yayıncılığında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Oynanan oyun aynı, tuzağa düşmüyoruz

"ANA MUHALEFET TÜM TUŞLARA AYNI ANDA BASIYOR"

Böyle bir dönemde ana muhalefet eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Bayat senaryolar yine bu çevrelerin figüranlığında tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden Türkiye'nin Batı'ya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından boykot çağrıları ile ekonomiye zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Oynanan oyun aynı, tuzağa düşmüyoruz

"CHP'NİN TUZAĞINA DÜŞMÜYORUZ"

Son olarak gerilim ve istismar siyasetine Gazze soykırımını dahil ettiler. İnsani trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyun aynı. Milletimiz ne yapılmaya çalışıldığının farkında. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos ortamını oluşturamıyorlar. Biz de onların tuzağına düşmüyoruz.

"BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MÜJDELERİ"

Muhalefetin oraya uçak inmez dediği havalimanına aynı anda 3 uçak inip kalkıyor. Bugün de Türksat 6A'yı devreye alıyoruz. Uzay maceramızı çok daha yüksek düzeye çıkarmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bütün bunlar Türkiye Yüzyılı'nın müjdeleridir. Çok daha iyi bir yerde olacağız. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Projede emeği olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKSAT 6A UYDUSUNUN ÖZELLİKLERİ NELER?
8 Temmuz 2024'te fırlatılan Türksat 6A uydusunun özellikleri merak ediliyor. Türksat 6A uydusu 42° doğu olan kalıcı yörüngesine, 2024 Aralık ayı sonunda ulaşmıştı. Uydunun teknik özellikleri şöyle: Kuru Kütle yaklaşık 1.780 kg, toplam kütle (Yakıt dahil) yaklaşık 4.220 kg, enerji gücü her Ku bant transponder için minimum 140 W. Uydunun yörünge bilgileri ise şu şekilde: Yörünge referansı Jeosantrik (Dünya merkezli), yörünge rejimi Jeostatik (Geostationary), yörünge yüksekliği: 35.786 km, boylamı 42° Doğu.
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