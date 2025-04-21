Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Uzayda dönüm noktası! Türksat 6A göreve başlıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu bugün resmen devreye alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aselsan ve TÜBİTAK imzasıyla hayata geçirilen proje ile Türkiye'nin dünya genelinde 5 milyar insana erişim sağlayacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzayda dönüm noktası! Türksat 6A göreve başlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 07:47

Türkiye, uzaydaki varlığını güçlendirecek dev bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak" diyerek, Türksat 6A’nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacağını duyurdu.

Uzayda dönüm noktası! Türksat 6A göreve başlıyor

30 YILLIK SERÜVENİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Türkiye’nin uydu yolculuğu 1994 yılında Türksat 1B ile başlamıştı. Bu serüveni Türksat 1C (1996) ve Türksat 2A (2001) takip etti. Bakan Uraloğlu, yaklaşık 20 yıllık çalışmanın ürünü olan Türksat 6A’da, önceki uydularda görev yapan mühendislerin de rol aldığını belirtti. "Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı" dedi.

Uzayda dönüm noktası! Türksat 6A göreve başlıyor

ASELSAN, TUSAŞ ve TÜBİTAK İmzası

Türksat 6A'nın üretiminde ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH’in ortak çalışmasına dikkat çeken Uraloğlu, "Uydumuz, yüzde 80'in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi" açıklamasında bulundu. Bu parçaların tamamının uzay deneyimi kazandığını ve ihracat potansiyeli taşıdığını da vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzayda bugüne kadarki en büyük yaşam belirtisi! 'Hayat dolu ve masmavi' diye tanımladılar

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Uraloğlu, Türksat 6A’nın yalnızca teknolojik değil, stratejik açıdan da önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz."

Uydunun üretim ve test süreçleri Mart 2024’te TUSAŞ’ın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandı. 4 Haziran 2024’te ABD’ye gönderilen uydu, 9 Temmuz 2024’te SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı ve 35 dakika sonra roketten başarıyla ayrıldı.

Uzayda dönüm noktası! Türksat 6A göreve başlıyor

YÖRÜNGEYE OTURDU

Türksat 6A, toplamda 6 ateşleme ile 28 Aralık 2024’te 42 derece doğu yörüngesine ulaştı. Bakan Uraloğlu, "Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamlandı. 17 Şubat'ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A'nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzaydan önce Sivas! Mars benzeri yapı doğa tutkunlarını bekliyor

DÜNYANI ÖBÜR UCUNA ULAŞACAĞIZ

Türksat 6A’nın devreye alınmasıyla, Türksat’ın kapsama alanı genişliyor. "Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak, uydumuz en az 15 yıl hizmet verecek" ifadelerini kullanan Uraloğlu, Türksat’ın 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde faaliyetlerini sürdüreceğini de ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKSAT 6A'NIN GÖREVİ NE?
TÜRKSAT 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da TÜRKSAT 6A ile kapsama alanına girecek
ETİKETLER
#Uzay Teknolojisi
#Türksat 6a
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.