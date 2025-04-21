Uzayda dönüm noktası! Türksat 6A göreve başlıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu bugün resmen devreye alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aselsan ve TÜBİTAK imzasıyla hayata geçirilen proje ile Türkiye'nin dünya genelinde 5 milyar insana erişim sağlayacağını söyledi.

Türkiye, uzaydaki varlığını güçlendirecek dev bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak" diyerek, Türksat 6A’nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınacağını duyurdu.

30 YILLIK SERÜVENİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Türkiye’nin uydu yolculuğu 1994 yılında Türksat 1B ile başlamıştı. Bu serüveni Türksat 1C (1996) ve Türksat 2A (2001) takip etti. Bakan Uraloğlu, yaklaşık 20 yıllık çalışmanın ürünü olan Türksat 6A’da, önceki uydularda görev yapan mühendislerin de rol aldığını belirtti. "Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı" dedi.

ASELSAN, TUSAŞ ve TÜBİTAK İmzası

Türksat 6A'nın üretiminde ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH’in ortak çalışmasına dikkat çeken Uraloğlu, "Uydumuz, yüzde 80'in üzerinde yerlilikle 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi" açıklamasında bulundu. Bu parçaların tamamının uzay deneyimi kazandığını ve ihracat potansiyeli taşıdığını da vurguladı.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Uraloğlu, Türksat 6A’nın yalnızca teknolojik değil, stratejik açıdan da önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık dışa bağımlı olmadan, kendi haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz."

Uydunun üretim ve test süreçleri Mart 2024’te TUSAŞ’ın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandı. 4 Haziran 2024’te ABD’ye gönderilen uydu, 9 Temmuz 2024’te SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı ve 35 dakika sonra roketten başarıyla ayrıldı.

YÖRÜNGEYE OTURDU

Türksat 6A, toplamda 6 ateşleme ile 28 Aralık 2024’te 42 derece doğu yörüngesine ulaştı. Bakan Uraloğlu, "Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamlandı. 17 Şubat'ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A'nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı" dedi.

DÜNYANI ÖBÜR UCUNA ULAŞACAĞIZ

Türksat 6A’nın devreye alınmasıyla, Türksat’ın kapsama alanı genişliyor. "Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece kapsama alanı 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak, uydumuz en az 15 yıl hizmet verecek" ifadelerini kullanan Uraloğlu, Türksat’ın 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde faaliyetlerini sürdüreceğini de ekledi.