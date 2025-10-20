Tam 300 ton! Kaşla göz arasında kül oldu

Karaman'da çıkan yangında 300 ton saman balyası kül oldu. Piri Reis Mahallesi'nde bulunan boş arazide yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine geldiği yangında saman balyaları müdahaleye rağmen saman balyaları kül oldu. Yangını ihbar eden vatandaşlar ise, "Bir anda oldu. Bir anda alevler balyaları sardı" dedi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.