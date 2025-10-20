Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Parçalanan Tofaş'ta bir kişi öldü! Uzman çavuş ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı Tofaş paramparça oldu! Hurdaya dönen araçta 1 kişi hayatını kaybederken uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı.

Parçalanan Tofaş'ta bir kişi öldü! Uzman çavuş ağır yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 12:07

Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana gelen korkunç kazada edinilen bilgilere göre, İ.C., idaresindeki 38 TU 563 plakalı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı.

PARÇALAN ARAÇTA 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI!

Çarpmanın etkisi ile savrulan ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak parçalandı. Kazada araçta bulunan M.S., hayatını kaybederken uzman çavuş olduğu belirlenen M.A., ise ağır yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Parçalanan Tofaş'ta bir kişi öldü! Uzman çavuş ağır yaralandı
