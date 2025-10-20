Parçalanan Tofaş'ta bir kişi öldü! Uzman çavuş ağır yaralandı

Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana gelen korkunç kazada edinilen bilgilere göre, İ.C., idaresindeki 38 TU 563 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 03 AAR 699 plakalı Tofaş otomobile çarptı.

PARÇALAN ARAÇTA 1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI!

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak parçalandı. Kazada araçta bulunan M.S., hayatını kaybederken uzman çavuş olduğu belirlenen M.A., ise ağır yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.