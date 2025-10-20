Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Safa Keser

Solmaz'dan yeşil filo hamlesi

Entegre lojistik çözümleri sunan Solmaz, yeni nesil çevreci araçlarla filosunu yenilemeye devam ediyor. Daha önce İveco ve Tırsan'la iş birliği yaparak filosuna yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlar katan Solmaz bu kez de Mercedes'ten ilk filoyu teslim aldı.

Solmaz'dan yeşil filo hamlesi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 11:59

Türkiye’nin entegre çözümler sunan öncü şirketi Solmaz, karbon ayak izini düşürecek adımlarına devam ediyor. Daha önce İveco ve Tırsan'la iş birliği yaparak filosuna yeni emisyon kurallarına uygun, katan Solmaz bu kez de ile iş birliğine gitti. İş birliği hakkında bilgi veren Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın "Solmaz olarak, Mercedes Türkiye iş birliği ile önemli bir adım daha atarak hedeflerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Yurtiçi taşımacılık ve parsiyel dağıtım ağımızdaki hizmet kalitemizi artırmak amacıyla, yeni emisyon kurallarına uygun, çevre dostu araçlardan oluşan öz mal filomuzun ilk etabını teslim aldık" dedi.

GELECEĞE TEMİZ DÜNYA

Barlın "Bu yatırımlar, müşterilerimize daha güvenilir, hızlı ve çevreci çözümler sunmamıza olanak tanırken, geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize de katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Barlın, yeni nesil çevreci araçlarla, taşıma süreçlerinin daha verimli hale gelmesini ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedeflediklerini söyledi. Barlın "Yaptığımız yatırım, müşterilerimize daha güvenilir, hızlı ve çevreci çözümler sunmamıza olanak tanırken, geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize de katkı sağlayacak" dedi.

DEĞİŞİM DEVAM EDECEK

Billur Barlın 2024'te başladıkları yeşil dönüşüme devam edeceklerini de belirterek "Ayrıca bu süreçte dağıtımda kullanmak üzere bünyemize elektrikli araçlar da kattık. Filonun değişimine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi. Solmaz, bugüne kadar taşıma süreçlerinden doğan karbon salımını hesaplayarak, yangınlardan etkilenmiş orman alanlarına fidan dikiminden ‘Şiddetsiz Türkiye’ hayaline kadar uzanan birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı. Şirket Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Sözleşmesi imzacı üyesi olarak, her yıl faaliyetlerini içeren sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak karbon salınımı ve sürdürülebilirlik hedeflerini gözden geçiriyor.

#mercedes
#sürdürülebilirlik
#lojistik
#Yeşil Dönüşüm
#Çevre Dostu Araçlar
#Emisyon Manipülasyonu
#Solmaz
#Ekonomi
