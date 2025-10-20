Altın yine yükselişe geçti! Gram altın fiyatları uçtu: İşte 20 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş maratonu haftanın ilk günüyle başladı. 52 haftadır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları 19 Ekim Pazar gününü düşüşle açsa da, haftanın ilk işlem gününde yine yükselişe geçti. Rekorlara doymak bilmeyen altın fiyatları uçuşa geçti. Dün 5 bin 727,65 TL seviyesine gerileyen gram altın, 20 Ekim Pazartesi gününü 5 bin 747,07 TL'den açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Ekim güncel altın fiyatları...

20 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.746,27 TL

SATIŞ: 5.747,07 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.929,00 TL

SATIŞ: 10.066,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 39.594,00 TL

SATIŞ: 40.079,00TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 40.578,00 TL

SATIŞ: 41.191,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.541,18 TL

SATIŞ: 5.825,82 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.253,22

SATIŞ: 4.253,96