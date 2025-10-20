Sürücü kontrolü kaybetti, dükkana girdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazası korku yaşattı. H.S idaresindeki otomobilin sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti ve park halindeki araca çarptıktan sonra işyerinden içeri girdi.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Çarpmanın etkisiyle araçta ve iş yerinde hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araç ve dükkânda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.