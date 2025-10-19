Altın rekorlara doymuyor! Yükseliş sonrası korkutan yorum: 'Nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. 52 haftadır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları adeta el yakıyor. Çeyrek altın 10 bin TL bandını aşmışken, gram altın da 5 bin 727,65 TL seviyesinden işlem görüyor. Vatandaşlar yönünü yine sarı metale çevirirken, para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten son dönemde yaşanan yükselişle ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Yükselişin balon olmadığını belirten uzman isim, fiyatların nerede durabileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

"PİYASADA CİDDİ BİR TALEP OLUŞTURDU"

Yıldırımtürk, “Altın fiyatlarını 1972-1978 yılları arasındaki gelişmelerle değerlendirmek gerekir. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası rezervlerinde ne kadar altın varsa, o kadar dolar basabiliyordu. Ancak bu sistem 1972’de terk edildi ve dolar, altın karşılığı olmayan bir para birimi hâline geldi. İşte o andan itibaren altın, petrol kriziyle de birlikte 35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Yani 6 yılda 23 kat artış yaşandı. Bugünkü hareket de o döneme çok benziyor. Artan jeopolitik riskler, ticaret savaşları, Trump’ın ikinci döneminde zayıf dolar hedefi, küresel para sisteminde yeni bir kırılmaya yol açıyor. Asya ülkeleri ve Avrupa’daki merkez bankaları, rezervlerini dolar yerine altınla güçlendirmeye başladı. Bu tablo, altının sadece yatırım aracı değil, yeni sistemin teminatı hâline geleceğini gösteriyor. Bu da piyasada ciddi bir talep oluşturdu. Hatta şu anda yalnızca merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da insanlar tıpkı bizim vatandaşlarımız gibi kendi paralarının değerini koruyabilmek için altına yönelmiş durumda” dedi.

"YÜKSELİŞ BALON DEĞİL"

2023 yılında altın ithalatında getirilen kotayla dış ve iç piyasada fiyat farkının arttığını belirten Yıldırımtürk, “İç ve dış piyasadaki fark şu anda 4-5 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu fark, iç piyasada fiyatların yüksek kalmasına yol açıyor. Çünkü arz sınırlı, talep ise hâlâ çok güçlü. Altın satmak isteyen az, almak isteyen çok. Vatandaşın altına ilgisi yalnızca kuyumcularda değil, finansal sistemde de arttı. Kur Korumalı Mevduat sisteminden ayrılanların alımı ve BES fonlarında bile altına ciddi geçişler var. Hatta bazı yatırımcılar, doğrudan fiziki olarak altın almayı tercih ediyor. Altındaki yükseliş bir balon değil. Çünkü bu hareketin temelinde küresel bir parasal dönüşüm yatıyor, bu dönüşüm gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

"AL SAT YAPMAYIN" UYARISI GELDİ

Altın yatırımına yönelen vatandaşlara dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Yıldırımtürk şunları kaydetti: Bence vatandaş altın almaya devam etmeli. Çünkü altının nerede duracağı belli değil. Ama orta ve uzun vadeli olmalı. ‘Şuradan hemen alayım, buradan kazanayım’ diyenlere tavsiye etmiyoruz. Altı ay, bir sene ve daha uzun bekleyecek olanlar buradan altın alabilirler fakat birikimlerin hepsine altın alınmamalı. Yüzde 40’ı altın olmalı, yüzde 30’u yine aynı şekilde orta ve uzun vadeli olarak hisse senedi pozisyonu olabilir. Çünkü ne olacağı belli olmayan bu altın, olası bir kısa süreli düzeltmede mevcut fiyatlardan daha aşağı fiyatlardan alma imkânı da doğabilir. Piyasada her zaman altın var. ‘Altın yok’, ‘işte sahte altın var’ demeyle vatandaşın alım iştahını kırmak mümkün değil. Vatandaş elindeki parasını korumak için çaba gösteriyor. Yıldırımtürk, gümüşte ise Kasım ayında geri çekilme olabileceği konusunda uyardı.