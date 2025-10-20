Gökyüzünü görenler hayran kaldı! Bitlis'teki 'yıldız şöleni' kamerada

Van Gölü çevresiyle Bitlis, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da eşsiz manzaralar sunuyor. Gökyüzündeki milyonlarca yıldız adeta bir şölene dönüşüyor. Doğa ve uzay tutkunları için Bitlis, sonbahar gecelerinde fotoğraf ve gözlem açısından muhteşem bir atmosfere dönüşüyor. Bölgede fotoğrafçılık yapan Dr. Cihan Önen, Bitlis'in gökyüzü gözlemleri için Türkiye'nin uygun illerinden biri olduğunu vurguladı. İşte hayran bırakan o muhteşem görüntüler...