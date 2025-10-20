Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Clash Royale çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim günü birçok uygulamada erişim sorunu

Oyun Clash of Clans'taki karakterlerin çoğunu barındıran oyunda bugün yaşanan erişim sorunu sonrasında çöktü mü merak edildi. Binlerce kullanıcının oynadığı oyun kısa sürede ilgi çekmişti.

20.10.2025
20.10.2025
12:03

Supercell tarafından ilk olarak 2 Mart 2016 tarihinde piyasaya sürülmüş ücretsiz bir strateji video oyunu olan Clash Royale'de bugün meydana gelen teknik arızanın ardından düzeleceği saat merak edildi.

CLASH ROYALE ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 20 EKİM?

20 Ekim Pazartesi günü Amazon'un web hizmetlerini kullanan uygulamalarda yaşandı. Amazon web hizmetlerinde yaşanan nedeniyle Clash Royale oyunun da da erişim sorunu yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu henüz sona ermezken kullanıcıların bekleyişi devam ediyor. Meydana gelen teknik arızanın giderilmesinin ardından oyuna giriş yapılabilecek.

Clash Royale çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim günü birçok uygulamada erişim sorunu

CLASH ROYALE NEDEN AÇILMIYOR?

Binlerce kişinin her gün oynadığı oyunda bugün bazı teknik arızalar meydana geldi. 20 Ekim günü Amazon web hizmetlerini kullanan uygulamalarda sorun yaşanırken kullanıcılar erişim yapmakta zorlandı. Kısa süre içerisinde giderilmesi beklenen sorunun ardından normal şekilde giriş yapılabilmesi bekleniyor.

