TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt ile 23 Ekim 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynanacak olan bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar bütün karşılaşmaları canlı ve şifresiz bir şekilde TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan izleyebilecekler.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar arasında sadece Galatasaray - Bodo/Glimt maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma 23 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te ekranlara gelecek.
Devler Ligi'nin 3. haftası kapsamında 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak olan diğer karşılaşmaların hepsi ise Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar Tabii Spor aracılığıyla bütün karşılaşmaları canlı bir şekilde izleyebilecek. Tabii Spor'dan yayınlanacak olan karşılaşmaların listesi ve saatleri şöyle:
21 Ekim 2025 Salı
22 Ekim 2025 Çarşamba