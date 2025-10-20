Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi milli aranın ardından 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. 3. hafta karşılaşmaları açıklanan takvime göre 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan 'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , Bodo/Glimt ile 23 Ekim 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynanacak olan bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları , ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar bütün karşılaşmaları canlı ve şifresiz bir şekilde TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalar arasında sadece Galatasaray - Bodo/Glimt maçı 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma 23 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te ekranlara gelecek.

TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Devler Ligi'nin 3. haftası kapsamında 21-22 Ekim tarihlerinde oynanacak olan diğer karşılaşmaların hepsi ise Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar Tabii Spor aracılığıyla bütün karşılaşmaları canlı bir şekilde izleyebilecek. Tabii Spor'dan yayınlanacak olan karşılaşmaların listesi ve saatleri şöyle:

21 Ekim 2025 Salı

  • 19.45 Barcelona - Olympiakos - TABİİ SPOR
  • 19.45 Kairat - Pafos - TABİİ SPOR 1
  • 22.00 Arsenal - Atletico Madrid - TABİİ SPOR
  • 22.00 Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain - TABİİ SPOR 1
  • 22.00 Villarreal - Manchester City - TABİİ SPOR 2
  • 22.00 Union Saint-Gilloise - Inter - TABİİ SPOR 3
  • 22.00 Newcastle United - Benfica - TABİİ SPOR 4
  • 22.00 PSV - Napoli - TABİİ SPOR 5
  • 22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund - TABİİ SPOR 6
TRT 1 ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! 21-22 Ekim Şampiyonlar Ligi maç programı

22 Ekim 2025 Çarşamba

  • 19.45 Athletic Bilbao - Karabağ - TABİİ SPOR
  • 22.00 Chelsea - Ajax - TABİİ SPOR 3
  • 22.00 Atalanta - Slavia Prag - TABİİ SPOR 5
  • 22.00 Eintracht Frankfurt - Liverpool - TABİİ SPOR 1
  • 22.00 Sporting - Olimpik Marsilya - TABİİ SPOR 6
  • 22.00 Monaco - Tottenham - TABİİ SPOR 4
  • 22.00 Real Madrid - Juventus - TABİİ SPOR
  • 22.00 Bayern Münih - Club Brugge - TABİİ SPOR 2
