Resim çizecek başka bir yer bulamadılar!

Sivas'ta güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; bazı şahısların belediyeye ait akıllı durak tabelasına resim çizerek zarar verdiği tespit edildi. Olay sonrası belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin yaklaşık 700 noktasında aktif olan güvenlik kameraları ile kamusal alanlarımızı 7 gün 24 saat izliyor, kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz" denildi.