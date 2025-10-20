Komşu tutuklandı apartman sakinleri rahat nefes aldı! Aynı evi 4'üncü kez yaktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan bir apartmanda aynı kişi tarafından 4'üncü kez yangın çıkarıldı. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, denetimli serbestlikten yararlanan şahıs babası tarafından evden kovuldu. Apartmanın bodrumuna yerleşen uyuşturucu bağımlısı şahıs son günlerde üç kez apartmanın bodrumunda yangın çıkardı. Bu kez aynı şahıs çatı katını ateşe verdi. 3.30'da başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Can kaybı yaşanmazken yangınlarda ortaya çıkan maddi hasar daha da arttı. Olay yerine gelen polis ekipleri babasının evinde buldukları şahsı gözaltına aldı. Apartman sakinleri şahısın tutuklanmasını dört gözle beklediklerini dile getirirken, olay yerinde inceleme devam ediyor.