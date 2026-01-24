Yolcu otobüsünün polis noktasına çarpma anı kamerada!

Kategoriler
Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarpmış, kulübedeki 4 polis memuru ise hafif yaralanmıştı. Diyarbakır istikametinden Van’a gelmekte olan otobüsün karıştığı kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralı polislerin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü belirtildi.