Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te 6.1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde aylardır süren korku bu gece yine kendini gösterdi.

Kandilli Rasathanesi ilçede saat 00.24'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Rasathane, sarsıntının derinliğini 11.3 kilometre olarak kaydetti.

AFAD DA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sındırgı'da yaşanan deprem büyüklüğünü 5.1 olarak açıklarken sarsıntı derinliğini ise 11.04 kilometre şeklinde ölçtü.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Sındırgı'daki 5.2'lik depremin, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde ve İzmir'de de hissedildiği öğrenildi.

BALIKESİR VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Gece saatlerinde korku ve panik nedeni olan depremle ilgili Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıklama yaptı.

Vali Ustaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada da saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak "Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMESİN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da depremle ilgili bir açıklamada bulundu. Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Teyitli bilgi" vurgusu yaptı.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."