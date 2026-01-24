Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Aylardır sayısız sarsıntıları yaşayan bölgeyle ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 01:00

10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te 6.1'lik depremlerle sarsılan 'in ilçesinde aylardır süren korku bu gece yine kendini gösterdi.

ilçede saat 00.24'te 5.2 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. Rasathane, sarsıntının derinliğini 11.3 kilometre olarak kaydetti.

https://x.com/Kandilli_info/status/2014812895352135944

AFAD DA DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Sındırgı'da yaşanan deprem büyüklüğünü 5.1 olarak açıklarken sarsıntı derinliğini ise 11.04 kilometre şeklinde ölçtü.

https://x.com/DepremDairesi/status/2014813263192568090

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Sındırgı'daki 5.2'lik depremin, başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde ve 'de de hissedildiği öğrenildi.

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

BALIKESİR VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Gece saatlerinde korku ve panik nedeni olan depremle ilgili Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıklama yaptı.

Vali Ustaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sındırgı ilçemizde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada da saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: TÜM EKİPLER SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak "Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: TEYİT EDİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMESİN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da depremle ilgili bir açıklamada bulundu. Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Teyitli bilgi" vurgusu yaptı.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmî kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu! İlçe beşik gibi sallanıyor: AFAD verileri açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Tüysüz en riskli 3 noktayı açıkladı! 7 büyüklüğünü aşacak: 'Türkiye'de deprem olmayacak yer yok'
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#balıkesir
#Sındırgı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.