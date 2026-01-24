Motosiklet seyir halindeyken alevler içinde kaldı: Sürücünün üzerinden atlama anı kamerada!

Tekirdağ Çorlu'da Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı yakınlarında meydana gelen olayda, belediye yönüne seyreden motosiklet bir anda alev topuna döndü. Sürücü ise apar topar motosikletten atlayarak yanmaktan saniyelerle kurtuldu. Çevredeki esnafın durumu fark etmesi üzerine yangın tüpleriyle müdahale edildi. Esnafın duyarlılığı sayesinde yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.