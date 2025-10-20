Görüntüleri ortaya çıktı! İzmir'de kaybolan 13 yaşındaki küçük kızdan haber geldi!

Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı kırsal Haliller Köyü’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Buse H. isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte Haliller Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen bir düğüne katıldı. Bir süre sonra kızlarını okul bahçesinde göremeyen aile, çevrede arama yapmaya başladı. Ancak Buse’ye ulaşamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İZİNSİZ GİTTİĞİ İÇİN KORKUP SAKLANMIŞ

Kamera kayıtları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, kayıp Buse jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evinin yakınlarında sağ salim bulundu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Buse'nin, ailesinden izinsiz olarak bir arkadaşıyla gezmeye çıktığı daha sonra korktuğu için bir süre evine yakın bölgede saklandığı öğrenildi.