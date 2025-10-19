Ailesi perişan halde! Aybüke'den 3 gündür haber alınamıyor

Adana'nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe'de ikamet eden 16 yaşındaki Aybüke'den 3 gündür haber alınamıyor.

AİLESİ PERİŞAN HALDE

İddiaya göre Aybüke Ulu, 17 Ekim'de saat 18.00'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 3 gün boyunca kızlarına ulaşamayan aile soluğu emniyette aldı. 16 yaşındaki kızları hakkında kayıp ihbarında bulunan aile, Aybüke'nin hayatından endişe ediyor.