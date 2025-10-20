Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hamsi son 10 yılın rekorunu kırdı!

Tezgahlarda geçen hafta 250 liradan satışa sunulan, bu hafta ise 100 lira birden ucuzlayan hamsiye vatandaşlar rağbet gösterdi. Balıkçılar bu yıl sezonun verimli geçtiğini ve son 10 yıldır böyle verimli hamsi bolluğu görülmediğini söyledi.

IHA
20.10.2025
20.10.2025
'da kilogram fiyatı 250 liradan 150 liraya düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hamsinin bolluğuna dikkati çeken balıkçı, "Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti, vatandaş bol bol hamsi yiyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Hamsi son 10 yılın rekorunu kırdı!

İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında deniz ürünleri yoğun ilgi gördü. Tezgahlarda geçen hafta 250 liradan satışa sunulan, bu hafta ise 100 lira birden ucuzlayan hamsiye vatandaşlar rağbet gösterdi. Pazarda diğer balıklardan çupra 500, levrek 600, yerli somon 400, ithal somon 750 ve istavrit ise 200 liradan satışa sunuldu.

Hamsi son 10 yılın rekorunu kırdı!

SON 10 YILIN REKORU

Uzun yıllardır balıkçılık yapan İlhan Başaran, son 10 yıldır Bolu'ya bu kadar güzel hamsi gelmediğini belirtti. Hamsinin tezgahlarda bol olduğunu ifade eden Başaran, "Denizde fırtına olmadığı zaman ve hamsi bol çıktığında fiyatlar düşüyor. İnşallah bu sene Bolu halkı bol bol hamsi yiyecek. Bugün ilk defa hamsinin fiyatı 150 liraya düştü. Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti" dedi.

Hamsi son 10 yılın rekorunu kırdı!

Başaran, bolluğunu avlanma yasaklarının sıkı tutulmasına bağlayarak, "Herhalde yasakları biraz sıkı tutuyorlar. Şu anda Ereğli, Karadeniz tarafından geliyor. Yasakları sıkı tutarsan balık bol çıkıyor" diye konuştu.

