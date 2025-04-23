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 | Berrak Arican

İstanbul'daki şiddetli depremlerin ardından Naci Görür'den uyarı: Kumburgaz fayı yükleniyor

İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Görür, ''Kumburgaz fayı yükleniyor'' dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 14:33

İstanbul'un Silivri ilçesinde 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 saniye hissedilen şiddetli depremin ardından Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

İstanbul'daki şiddetli depremlerin ardından Naci Görür'den uyarı: Kumburgaz fayı yükleniyor

NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki peş peşe depremlerin ardından sosyal medya hesabı X'ten uyarıda bulundu. ''Kumburgaz fayı yükleniyor diyen Görür, şunları yazdı:

''12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.''

İstanbul'daki şiddetli depremlerin ardından Naci Görür'den uyarı: Kumburgaz fayı yükleniyor

https://x.com/nacigorur/status/1914981016483115148

Sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yapan Naci Görür, bu depremlerin stresi artırdığını, 7'nin üzerinde bir deprem olabileceğini söyledi:

''İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.''

''ARTIK GEREKEN YAPILMALIDIR''

Büyük deprem öncesinde önlem alınması gerektiğini söyleyen Görür, bir kez daha hazırlık yapılması gerektiğini söyledi:

''Deprem, deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.''

https://x.com/nacigorur/status/1915001421813977189

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Depremin merkez üssü Silivri'nin belediye başkanı Bora Balçıoğlu, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "İlk taramalarda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir." dedi.

İstanbul'daki şiddetli depremlerin ardından Naci Görür'den uyarı: Kumburgaz fayı yükleniyor

Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla, ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir."

AFAD'DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başladığını dile getirdi. Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

https://x.com/AFADBaskanlik/status/1914984561068409156

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin"

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde oldu?
Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 saniye hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de hissedilirken Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde yeni deprem oldu.
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