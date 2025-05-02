Gökyüzünün çelik kanatları nefes kesti

KKTC'de dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan TEKNOFEST'te birbirinden özel gösteriler düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi de SOLOTÜRK oldu. SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisi, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren SOLOTÜRK pilotları, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.