Gökyüzünün çelik kanatları nefes kesti
KKTC'de dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan TEKNOFEST'te birbirinden özel gösteriler düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi de SOLOTÜRK oldu. SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterisi, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçuşunu gerçekleştiren SOLOTÜRK pilotları, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.
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Sıkça Sorulan Sorular
TEKNOFEST nedir ne işe yarar?
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.