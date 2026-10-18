İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi sel felaketinde kurtarılan küçük kızın görüntülerini paylaştı: “Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız”

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yürekleri ısıtan bir paylaşımda bulundu. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan Zeynep bebeğin kurtarılma anına ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan çiftçi AFAD personeli Murat Ergül’ün operasyon sırasında kucağına aldığı bebeğin uykusunun bölünmemesi için pışpışlamasına dikkat çekti ve “Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım…” ifadelerini kullandı.