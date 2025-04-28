İstanbul depremi sonrası tartışmaların odağındaydı! 2 farklı semt havadan görüntülendi
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, yan yana bulunan Ataköy ve Şirinevler'deki farklı şehirleşme yapıları yeniden tartışma konusu oldu. Uydu görüntüleriyle gündeme gelen bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu dikkat çekiyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul depreminden sonra kaç artçı oldu?
Marmara Denizi'nde 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nde yapılan açıklamada, 500’den fazla artçı deprem meydana geldi.