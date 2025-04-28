İstanbul depremi sonrası tartışmaların odağındaydı! 2 farklı semt havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, yan yana bulunan Ataköy ve Şirinevler'deki farklı şehirleşme yapıları yeniden tartışma konusu oldu. Uydu görüntüleriyle gündeme gelen bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu dikkat çekiyor.