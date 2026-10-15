İstanbul Valiliği’nden hafta sonu için kritik yeni bir uyarı geldi. Cuma sabah saatlerinden itibaren bölgeyi yeniden etkisi altına alacak olan yağışlı sistemin, Cumartesi günü İstanbul il genelinde şiddetini artıracağı kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek İstanbul Valiliği, Cuma sabahından itibaren başlayıp Cumartesi günü il genelinde etkisini artıracak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları ve kurumları uyardı. Yağışların 16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası, kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Cuma gecesinden itibaren şiddetlenecek yağışların, Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde süreceği bildirildi. 14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı su baskını ve altyapı hasarlarının olumsuz etkilerinin kent genelinde halen devam ettiği belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Marmara'nın doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların gece saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'UN AVRUPA YAKASI VE KUZEY İLÇELERİ ALARMDA

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre yarın (16 Ekim Cuma) sabah saatlerinde başlayacak yeni yağışların; özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDECEK

Yağışlı sistemin yarın gece saatlerinden itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. Cuma gecesinden itibaren şiddetlenecek yağışların, Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği bildirildi.

14 EKİM’İN ETKİLERİ BİTMEDEN YENİ RİSK KAPIDA

Açıklamada 14 Ekim tarihinde meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları ve altyapı hasarlarının olumsuz etkilerinin kent genelinde halen devam ettiğine dikkat çekildi. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan gibi hayati risklere karşı vatandaşların ve ilgili kurumların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı;

Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

https://x.com/TC_istanbul/status/2110702577784431000

BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da yağışların yeniden kuvvetlendiği belirtildi.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/2110697750945738859