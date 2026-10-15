İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Valiliği’nden hafta sonu için kritik yeni bir uyarı geldi. Cuma sabah saatlerinden itibaren bölgeyi yeniden etkisi altına alacak olan yağışlı sistemin, Cumartesi günü İstanbul il genelinde şiddetini artıracağı kaydedildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre yarın (16 Ekim Cuma) sabah saatlerinde başlayacak yeni yağışların; özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemin yarın gece saatlerinden itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. Cuma gecesinden itibaren şiddetlenecek yağışların, Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği bildirildi.
Açıklamada 14 Ekim tarihinde meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları ve altyapı hasarlarının olumsuz etkilerinin kent genelinde halen devam ettiğine dikkat çekildi. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan gibi hayati risklere karşı vatandaşların ve ilgili kurumların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı;
Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.
14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
https://x.com/TC_istanbul/status/2110702577784431000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da yağışların yeniden kuvvetlendiği belirtildi.
https://x.com/meteoroloji_twi/status/2110697750945738859