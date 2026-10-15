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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:42

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek

İstanbul Valiliği vatandaşları bir kez daha uyardı. Marmara Bölgesi’nin doğusunu etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ancak Cuma sabahından itibaren yağışlı sistemin yeniden kenti etkisi altına alacağı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:42

İstanbul Valiliği’nden hafta sonu için kritik yeni bir uyarı geldi. Cuma sabah saatlerinden itibaren bölgeyi yeniden etkisi altına alacak olan yağışlı sistemin, Cumartesi günü İstanbul il genelinde şiddetini artıracağı kaydedildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, Cuma sabahından itibaren başlayıp Cumartesi günü il genelinde etkisini artıracak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları ve kurumları uyardı.
Yağışların 16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası, kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Cuma gecesinden itibaren şiddetlenecek yağışların, Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde süreceği bildirildi.
14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı su baskını ve altyapı hasarlarının olumsuz etkilerinin kent genelinde halen devam ettiği belirtildi.
Sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Marmara'nın doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların gece saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek

İSTANBUL'UN AVRUPA YAKASI VE KUZEY İLÇELERİ ALARMDA

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre yarın (16 Ekim Cuma) sabah saatlerinde başlayacak yeni yağışların; özellikle İstanbul’un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek

CUMARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRARAK DEVAM EDECEK

Yağışlı sistemin yarın gece saatlerinden itibaren etkisini daha da artırması bekleniyor. Cuma gecesinden itibaren şiddetlenecek yağışların, Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği bildirildi.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek

14 EKİM’İN ETKİLERİ BİTMEDEN YENİ RİSK KAPIDA

Açıklamada 14 Ekim tarihinde meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları ve altyapı hasarlarının olumsuz etkilerinin kent genelinde halen devam ettiğine dikkat çekildi. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelan gibi hayati risklere karşı vatandaşların ve ilgili kurumların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış etkisini artırarak devam edecek

Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı;

Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

 https://x.com/TC_istanbul/status/2110702577784431000

BİR UYARI DA METEOROLOJİ'DEN 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da yağışların yeniden kuvvetlendiği belirtildi.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/2110697750945738859

 

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