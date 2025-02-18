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İstinat duvarına çarpan kamyonet dereye düştü! İşte o anlar

Hatay’ın Antakya ilçesinin Güzelburç Mahallesi'nde trafikte en sol şeritte ilerleyen kamyonet, sağa dönmeye çalıştı. Manevra yapan kamyonet, direksiyon kontrolünü kaybedince istinat duvarına çarptı. Kamyonetin istinat duvarına çarpıp dereye düştüğü anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP DURDU

Aracın en sol şeritten sağa dönerken istinat duvarına çarpıp durabildiğini ifade eden Ali Şahutoğlu, "Biz mağazada otuyorduk. Bir ses duyup dışarı çıktığımızda bir aracın kaza yaptığını gördük. Aracın içinde 5 - 6 kişi vardı. Hemen ambulansı aradık. Ambulanslar 5 dakika sonra olay yerine geldiler. Hep birlikte onları dışarı çıkarttık. Ambulansla hastaneye götürdüler. Kamera kayıtlarına baktığımızda aracın en sol şeritten sağ tarafa dönmeye çalışıyordu. Hızlı dönerken iş yerimizin istinat duvarına çarpıp durabildi. İstinat duvarına çarptıktan sonra dereye düştü. Bu şekilde kaza oldu. Araçlar Habibi Neccar Kavşağında çıktıklarında çok hızlı sürüyorlar. Bunun önlemi alınsa daha iyi olur. Gece saatlerinde 2 hafta önce de kaza olmuştu. Sürücülerimiz daha dikkatli olurlarsa daha iyi olur" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstinat duvarı nedir, neden yapılır, ne işe yarar?
İstinat duvarı, binaların yapım aşamasında var olabilecek toprak kaymalarının önlenmesi adına uygulanır. Toprağın kaymasını ve aşınmayı önlemek için yapılan istinat duvarında yüksek dayanımlı beton, taş, tuğla kullanılır.
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