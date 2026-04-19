İzmit Körfezi'nin yeni hali dikkatlerden kaçmadı! Müsilaj sorunundan etkilenmişti

Marmara Denizi'ndeki krizine kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında adım atılmıştı. 2023 yılında hayata geçirilen Dip Çamuru Temizleme Projesi kapsamında büyük bir aşama geride bırakıldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizine çözüm bulmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortaklığında 2023 yılında başlatılan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde deniz tabanından 1,8 milyon metreküp çamur çıkarılarak önemli bir aşama kaydedildi.
Proje kapsamında deniz tabanından 1,8 milyon metreküp çamur çıkarıldı.
Temizlik çalışmalarının ardından İzmit Körfezi'nde yunuslar yeniden gözlemlenmeye başlandı.
468 hektarlık alanın 195 hektarı dip çamurundan arındırıldı.
Dip çamurunun kaldırılmasıyla körfezde su sirkülasyonu yeniden sağlandı ve deniz habitatında iyileşme tespit edildi.
Proje, deniz ekosistemi restorasyonu konusunda diğer kıyı şehirleri için bir model olarak değerlendiriliyor.
DENİZ TABANINDAN 1,8 MİLYON METREKÜP ÇAMUR ÇIKARILDI

İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının ardından deniz yaşamındaki hareketlilik dikkat çekti. Proje kapsamında deniz tabanından 1,8 milyon metreküp çamur çıkarılırken, uzun süredir bölgede gözlemlenemeyen yunuslar da yeniden ortaya çıktı.

Körfezde kaydedilen görüntülerde yunusların su yüzeyinde adeta dans edercesine yüzdüğü anlar ise temizliğin deniz ekosistemine yansımasını gözler önüne serdi.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa karşı kalıcı çözüm üretmek amacıyla 2023 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında başlatılan "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi"nde önemli bir aşama kaydedildi. TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi'nin bilimsel gözetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 468 hektarlık alanın 195 hektarı dip çamurundan arındırıldı.

Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü operasyonla yaklaşık 120 bin kamyon dolusu, yani 1,8 milyon metreküp çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırılarak bertaraf edildi.

Dip çamurunun oluşturduğu tabakanın kalkmasıyla birlikte İzmit Körfezi'nde su sirkülasyonu yeniden sağlandı. Deniz habitatında yaşanan iyileşme, canlı çeşitliliğine de doğrudan yansıdı. Uzun süredir bölgede gözlemlenemeyen yunus sürüleri yeniden kayıt altına alınırken, kırlangıç balıkları ve kalamarların da temizlenen alanlara geri döndüğü tespit edildi. İzmit Körfezi’nde yunusların adeta dans ederek yüzdüğü anlar da bu değişimin en dikkat çekici göstergelerinden biri oldu.

Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak nitelendirilen "Dip Çamuru Projesi", uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor. Daha önce New York, Azerbaycan ve İspanya'da düzenlenen çevre ve iklim zirvelerinde sunumu yapılan proje, deniz ekosistemi restorasyonu konusunda diğer kıyı şehirleri için bir model olarak değerlendiriliyor.

