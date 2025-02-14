Kahraman öğretmen! Okul kantininde korku dolu anlar
Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir okulun yemekhanesinde yemek yiyen bir öğrenci, yere düştü. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Seyfi Kaya Heimlich manevrasıyla öğrencinin boğazındaki yiyeceği çıkararak, nefes almasını sağladı. Okulda yaşanan panik ve kurtarma anları, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Heimlich Manevrası Nedir? Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır?
Heimlich manevrası, boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için, elleri yumruk yaparak, göğüs kafesinin altı ile göbek deliğinin arasındaki boşluğa yerleştirip, 5 kez içe ve yukarıya doğru itme ile yapılan acil ilk yardım yöntemidir. Adını, uygulamanın yaratıcısı olan Henry Heimlich’ten alan heimlich manevrası, hayat kurtaran ilk yardım işlemlerinin başında gelir. Yetişkin ve çocuklarda uygulanan bu işlem bebekler için önerilmez. Heimlich manevrası, karın bölgesine itmeyi içerdiğinden aynı zamanda karına itme hareketi olarak da bilinir.