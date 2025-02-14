Kahraman öğretmen! Okul kantininde korku dolu anlar

Heimlich Manevrası Nedir? Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır?

Heimlich manevrası, boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için, elleri yumruk yaparak, göğüs kafesinin altı ile göbek deliğinin arasındaki boşluğa yerleştirip, 5 kez içe ve yukarıya doğru itme ile yapılan acil ilk yardım yöntemidir. Adını, uygulamanın yaratıcısı olan Henry Heimlich’ten alan heimlich manevrası, hayat kurtaran ilk yardım işlemlerinin başında gelir. Yetişkin ve çocuklarda uygulanan bu işlem bebekler için önerilmez. Heimlich manevrası, karın bölgesine itmeyi içerdiğinden aynı zamanda karına itme hareketi olarak da bilinir.